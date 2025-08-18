8月17日に行われたWIN5は190票的中で、261万7070円の払戻しとなった。札幌競馬場で行われた札幌記念（G2・芝2000m）は、横山典弘騎乗のトップナイフが重賞初制覇を飾った。【札幌記念】トップナイフが3度目の正直！重賞初制覇190票的中1レース目新潟6R稲妻Sエコロレジーナ単勝1番人気2レース目札幌10R大通公園特別カウスリップ単勝2番人気3レース目中京7R中京記念マピュース単勝5番人気4レース目新潟7RNST賞クロジシジョ