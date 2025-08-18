◇セ・リーグ中日4―5DeNA（2025年8月17日バンテリンD）中日は本拠地に3位・DeNAを迎えた直接対決に痛恨の3連敗を喫し、CS進出圏から5ゲーム差まで引き離された。8回に同点を許した清水が誤算で、今季ワーストを更新する借金12。制球に不安のある藤浪に対し、投手を含めて先発に左打者9人を並べた井上監督は「ケガ人は出したくないし、ベストオーダーで臨めない。右（打者）の細川らに万が一のことがあったら」と説明し