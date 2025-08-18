◇パ・リーグオリックス7―6西武（2025年8月17日京セラD）劇的な結末を描いた放物線に、京セラドームの3万2878人が歓喜した。オリックスが6点差を3本塁打でひっくり返し、今季9度目のサヨナラ勝ち。延長12回1死で広岡が自身初のサヨナラ弾となる5号ソロを左越えに運び、真夏の激戦にけりをつけた。「結構、サヨナラの場面（好機）あったんですけど、なかなか打てないで…。プロでやっている間に打てるんかなって。打てて