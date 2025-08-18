◇セ・リーグ広島2―7ヤクルト（2025年8月17日マツダ）【佐々岡真司視点】広島・遠藤は今年の彼の良さが見られなかった。ストレートの強さを武器に1軍に上がってきたのだが、その制球に苦しみ、変化球主体になったところを痛打された。2番の長岡には3安打されたが、1、2打席目に外角を打たれたにもかかわらず、3打席目で内角の厳しいコースを突かずに外の球を打たれた配球にも疑問符がついた。1勝2敗と負け越した3連戦