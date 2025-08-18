全国にベーカリー＆パティスリーを展開する「パティスリーピネード」から、秋の訪れを感じる新作スイーツが登場します。紅あずまや国産和栗、北海道産かぼちゃなど、秋ならではの素材をふんだんに使用。さらにハロウィンシーズン限定で、人気の「シャンティちゃん」や「かぼちゃのプリン」がおめかしして登場します。季節感あふれる彩りと味わいで、ティータイムや贈り物にぴった