右脇腹を痛め戦列を離れているソフトバンクの今宮健太内野手（34）が、19日の西武戦（みずほペイペイドーム）から1軍に復帰することが決まった。今宮は6月14日のDeNA戦（同）で負傷交代。リハビリ組での調整を経て、8月12日のウエスタン・くふうハヤテ戦（タマスタ筑後）で実戦復帰していた。復帰後は2軍で6試合に出場し、17打数4安打2打点の成績だった。代わって井上朋也内野手（22）が2軍再調整となることが決まった。