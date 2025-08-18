ドジャースは１７日（１８日）、世界的人気を誇る韓国のアイドルグループ「ＢＴＳ」のメンバー、Ｖが２５日（同２６日）の本拠・レッズ戦でファーストピッチを務めることを発表した。球団インスタグラムではＶのショットをアップし「ＡＲＭＹ（ＢＴＳのファンネーム）、準備はいい？Ｖが８月２５日にドジャースタジアムで始球式を行う！」と伝えた。この投稿には「ＯＭＧ！」「マジ？」「ロサンゼルスに住みたい！」「アメー