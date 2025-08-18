◆米大リーグレッドソックス３―５マーリンズ（１７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が１７日（日本時間１８日）、本拠のマーリンズ戦に「４番・ＤＨ」でスタメン出場し４打数無安打。打率は２割４分７厘。右腕ジャンクに左飛、一ゴロ、見逃し三振、第４打席はフィリップスに遊ゴロに終わり連続試合安打は４で止まった。試合はレッドソックスが３―２と１点をリード