◆プロ・アマ交流戦巨人３軍８―９法大（１７日・Ｇ球場）左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷で離脱していた巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１９）が復帰３戦目に臨み、復帰後初安打を含む３安打と万全をアピールした。３軍の法大戦（Ｇ球場）に「１番・三塁」で先発出場。「結果出ましたけど、まだまだこれからですね」と振り返った。失敗を恐れず、積極的に仕掛けた。初回の第１打席は投手強襲の内野安打。４回２