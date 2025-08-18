お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃ（31歳）が8月17日、自身のX（Twitter）を更新。メンバーのすがちゃん最高No.1（33歳）について、「なんだあいつ。いいやつなのかよ」と再認識した出来事を報告している。きょんちぃはこの日、「お財布を電車に忘れて、カードも身分証も何もかもない一文無しに」なったと明かしたが、そのときに「すが最がPayPayでまぁまぁ送ってくれました」と、困っているきょんちぃに、すがちゃ