◆これまでのあらすじ正輝（30）と萌香（27）は、付き合って4ヶ月。けれど萌香は、正輝の大親友が女性の莉乃（30）であることに不安と疑問を抱いていた。男女の友情が成立すると信じられない萌香は、莉乃とふたりで飲みに行くという正輝に「ヤキモチ妬いちゃう」と素直に伝える。けれど正輝は莉乃との約束をキャンセルするのではなく、ダブルデートに変更したのだった。▶前回：「なんかモヤモヤする…」30歳女が、男友達の彼