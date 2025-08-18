◇セ・リーグDeNA5―4中日（2025年8月17日バンテリンD）3年ぶりに日本球界に復帰したDeNA・藤浪晋太郎投手（31）が17日の中日戦で移籍後初登板初先発。5回を投げ5安打1失点、5奪三振の好投を見せた。救援投手が追いつかれ1059日ぶりの日本での勝利はならなかったが、左打者が9人並んだ相手にツーシームを駆使するなど、新しいスタイルを披露した。チームは延長12回の末、5―4で勝利。4連勝で2位・巨人に0・5ゲーム差に迫っ