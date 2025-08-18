『緊急取調室』が12年の時を経てついに完結へ――。2025年10月から木曜ドラマ枠で連続ドラマ・第5シーズンの放送が決定、また『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』の公開日が2025年12月26日（金）に決定した。劇場版は、主人公の取調官・真壁有希子役の天海祐希を筆頭に、田中哲司、速水もこみち、鈴木浩介、大倉孝二、塚地武雅、でんでん、小日向文世らお馴染みのメンバーや、杉咲花をはじめとするドラマレギュラーキャスト陣が続