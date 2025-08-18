女優の加藤ローサ（40）とサッカー元日本代表MFの松井大輔氏（44）が離婚していたことを17日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」で明かした。番組の冒頭で加藤は「実は今は籍を抜いていて…」と告白。離婚時期は「今年じゃなくて、ちょっと前」だといい「年月を重ねて関係性が変わっていった」と理由を明かした。ただ、現在も同居しているといい「永久的に一緒に住むことはないと思うんですけど、共通の思いとして、お父さ