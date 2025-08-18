2番人気に支持されたココナッツブラウンはゴール前で外から急追するも2着。前走クイーンS（2着）から中1週とタイトなローテの中、牡馬相手に地力の高さを示した。北村友は「良い馬です。外を回りながら脚を使って力は見せてくれた。今日は勝ち馬の立ち回りのうまさに尽きます」と悔しそうに回顧。上村師は「滞在は合うし、二千も問題なかった」と前を向いていた。