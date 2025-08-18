◇セ・リーグDeNA5―4中日（2025年8月17日バンテリンD）DeNA・ビシエドが古巣・中日の本拠で2回に中越え1号ソロ。プロ野球48人目、外国人では21年6月13日のヤクルト戦でのバレンティン（ソフトバンク）以来17人目の全球団からの本塁打となった。「本当にうれしかった。長い期間、名古屋でプレーし（今回も）声援を送ってくれた」。延長12回には1死満塁から愛知出身の林が決勝中犠飛。地元での3打点に「何とか勝てて良か