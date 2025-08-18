13番人気アラタが3着に大健闘。3連単130万円超のビッグ配当を“アシスト”した。序盤は後方からじっくり運ぶと、4角で内からスルスルと進出。直線は勝ち馬の背後から上がり最速3F35秒0の脚で追い上げた。浜中は「馬の状態は返し馬でいいと思っていた。馬場適性と出来の良さで頑張ってくれました」と8歳馬の奮闘を称えた。