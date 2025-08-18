◇セ・リーグ巨人1―3阪神（2025年8月17日東京D）巨人は2点を追う9回に無死一、二塁のチャンスをつくるも、代打・増田大がバントを失敗するなど生かせず。阿部監督は「凄い難しいんだけど、決めなきゃいけない」と指摘した。打線は岡本の復帰後初安打など、相手を上回る10安打を放ったが、得点は丸のソロのみ。「何本ヒット打とうが点入んなきゃどうしようもない」と嘆いた。首位・阪神相手に既にシーズン負け越しは決ま