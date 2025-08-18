1番人気ホウオウビスケッツは3番手でリズム良く運ぶも直線で伸び切れず。残り200メートル過ぎで馬群にのみ込まれ7着同着だった。岩田康は「馬場も影響したのかな。3、4角で手応えが怪しくなった。1角過ぎでエキサイトする場面はあったが、そこからはリラックスして走れていたが…」と振り返った。