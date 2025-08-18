◇パ・リーグ西武6―7オリックス（2025年8月17日京セラD）西武は隅田が6点リードを守り切れず、チームは延長12回サヨナラ負け。大量援護を受けた左腕だったが6―0の5回1死満塁で太田にバックスクリーンに運ばれる満弾を浴びて2点差。6―4の6回は中川に左越え同点2ランを浴びて、いずれも今季ワーストの9安打6失点で降板。「チームのいい流れを止めてしまった。申し訳ない気持ち」と肩を落とした。日曜日は8連敗となり