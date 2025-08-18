Snow Manの向井康二と中村蒼が、波瑠と川栄李奈がダブル主演を務める10月スタートのドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）に出演することが決定した。向井は「RAINBOWLAB」の敏腕副社長役、中村は小学校教師役を演じる。【写真】波瑠×川栄李奈禁断の“母親なりすまし”からはじまる物語本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだ