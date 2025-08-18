「ウエスタン、くふうハヤテ０−５阪神」（１７日、ちゅ〜るスタジアム清水）俊足巧打が売りの男が長打力を見せつけた。阪神・福島が２号２ランを放ち、打線をけん引した。三回、１点を先制し、なおも２死一塁で打席へ入った。相手右投手が投じた直球を完璧に捉えた。ライナー性の打球は勢いを落とすことなく、一直線に右翼フェンスを越えていった。「甘い球を狙って打とうと思ったら、インハイに来たので叩いた感じです」。