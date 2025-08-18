昨年４月にトミー・ジョン手術を受け、リハビリ生活が続いていた阪神・下村海翔投手（２３）が１７日、入団後初めての対打者となるシート打撃に登板。制球に苦しみながらも最速は１５３キロをマーク。復活へまた前進した。右腕がマウンドに上がると、グラウンドの選手たちの視線が集中した。打者６人に対し、３四球、ヒット性の当たりも１本許した。それでも登板を終えると安心したように表情が緩んだ。「結果は全然でしたけど