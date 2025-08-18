「全国高校野球選手権・３回戦、東洋大姫路３−２西日本短大付」（１７日、甲子園球場）３回戦４試合が行われ、沖縄尚学は２年生エース左腕・末吉良丞投手が延長十一回を一人で投げきり、仙台育英に５−３で勝利。延長タイブレークの死闘を制して２３年以来となる夏の甲子園８強に進出。春夏通算３０勝目をあげた準々決勝は１９日に行われる。琉球の怪腕が甲子園のマウンドで仁王立ちした。沖縄尚学の最速１５０キロ左腕・末