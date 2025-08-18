◆イースタン・リーグ巨人４―２西武（１７日・Ｇタウン）７月３１日に腰痛で出場選手登録を抹消された巨人の吉川尚輝内野手（３０）が実戦復帰した。イースタン・西武戦（Ｇタウン）に「３番・二塁」で先発出場。第１打席は空振り三振、第２打席は左飛に倒れ、５回の守備から交代した。「打席に立てて、三振したけどしっかりスイングできた」と振り返った。守備では初回からゴロもフライも問題なく捕球し「打球が飛んできて処