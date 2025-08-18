◆米大リーグドジャース―パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ドジャース戦で先発し、初回にいきなりフリーマンに１５号３ラン、パヘスに２０号ソロを浴びて４点の先取点を献上した。１６日に３９歳の誕生日を迎えたダルビッシュ。３９歳初登板でいきなり迎えた先頭打者はドジャースの「１番・指名打者」に入っ