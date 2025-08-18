◆米大リーグドジャース―パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、両軍無得点で迎えた初回先頭の１打席目は、カウント２―２からダルビッシュの低め９５・６マイル（約153・９キロ）の直球を捉えて、右前に運んだ。その後に１死一、二塁とすると、フリーマンが豪快な先制３ラ