「全国高校野球選手権・３回戦、県岐阜商３−１明豊」（１７日、甲子園球場）鍛治舎巧前監督から引き継いで１年弱。県岐阜商・藤井潤作監督（５３）は時折、声を詰まらせながら「甲子園でみんなが成長している」と１６年ぶり８強、春夏通算９０勝に感激の面持ちを見せた。初回１死満塁から右中間二塁打で２点先制をたたき出した宮川鉄平外野手（３年）は「（前監督からの）ガンガン行くバッティングができた」と満足そうに振