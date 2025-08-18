「プロレス・新日本」（１７日、有明アリーナ）シングル最強を決める真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」の優勝決勝戦が行われ、ＤＤＴ、ＡＥＷ、新日本と３団体所属のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介、３０）がＥＶＩＬを撃破し、２度目の出場で初優勝を果たした。大阪出身のプロレス少年が、現役高校生としてＤＤＴでデビューしてから１３年。３５周年となる最高峰の称号を手にし「プロレスラーになってよか