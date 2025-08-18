7人組アイドルグループCLASS SEVENが17日、東京・MIYASHITA PARKで、HA−LU主催イベント「渋谷アオハル2・0祭」に出席した。野外イベント初出演。同グループはHA−LUが運営するショートドラマ「ハル学園」に出演。3本のショートドラマが流されると、会場から悲鳴にも似た歓声が上がった。自己紹介で近藤大海（19）の「15日が誕生日でした！」にファンは「おめでとう！」とコール。最年長の大東立樹（20）はショートドラマを「HA−L