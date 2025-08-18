11人組ガールズグループME：Iが17日、神奈川・Kアリーナ横浜で、アリーナツアーの神奈川公演を開催した。デビュー曲のアレンジバージョン「Click−EDM Arrange Ver.−」、3rdシングルのタイトル曲「MUSE」など人気曲を続々披露し、会場を沸かせた。リーダーのMOMONA（21）は神奈川県出身。「ただいま！気合入れて頑張ります！」とあいさつすると、ファンから温かい拍手に包まれた。家族や幼なじみなど数多くの大切な人が来場して