「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）粘り強い投球で、巨人打線をつなげさせなかった。阪神・才木が５回７安打１失点。Ｇキラーぶりを存分に発揮し、今季４戦４勝。それでも満足せず「巨人打線のタイミングが合っているなって、真っすぐに関して。先発としてこういう展開は続けたくない。最低でも７回は投げきれるように」と冷静に振り返った。初回から毎回の走者を背負った。それでも三回１死一、二塁は岡本とキャベッ