◇パ・リーグロッテ0―1ソフトバンク（2025年8月17日みずほペイペイ）ロッテは0―0の9回に登板した益田が1死一、三塁から牧原大に右前打を浴びて今季9度目のサヨナラ負け。ソフトバンク戦の負け越しが決まった。先発の西野が5回を2安打無失点と好投も、打線は11三振を喫して今季20度目の零敗。今季ワーストタイの借金25に逆戻りし、吉井監督は「（6回無死一塁で）池田がバント失敗したのが…。9回の守りでもミスしてるの