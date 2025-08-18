果敢にハナを奪った3歳牡馬シンフォーエバーが二枚腰の粘りで2着を確保した。松若は「スタートも決まって思い描いたレースができた。調教では行きっぷりが良かったけど、（レースでは）リラックスして走れていた。直線に向いた時は残せるかなと思ったが、最後の最後で甘くなってしまいました」と唇をかんだ。