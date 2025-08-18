◇パ・リーグ楽天5―7日本ハム（2025年8月17日楽天モバイル）楽天は先発のヤフーレが3回1死一、二塁で矢沢に2点適時三塁打を浴びるなど、2回1/3を6安打4失点と炎上し、5敗目。2連敗で3位オリックスとの差が3ゲームに広がり「大事な試合でチームに流れを持ってくる投球ができず、申し訳ないです」と悔しそうに話した。右腕は3試合続けて試合をつくれず、三木監督は「今後は考える」と2軍再調整を示唆。打線もボイトの2ラ