10番人気の牝馬ジューンオレンジが馬群を割って鋭く伸び、3着に食い込んだ。上がり3Fはメンバー最速タイの33秒3をマーク。初コンビの吉村は「いいスタートを切れたけど、納得のいくポジションで運べなかった。それでも思っていたより競馬はしやすかった。状態が良かったし、よく頑張ってくれました」とパートナーを称えた。