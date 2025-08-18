「巨人１−３阪神」（１７日、東京ドーム）先制直後の六甲おろしを休む間もなくリピートさせた。大歓声の中、阪神・坂本は一塁ベース上で、ベンチへ向かって両手を突き上げた。四回、２点を先制し、なおも２死三塁のチャンス。巨人・赤星の甘く入った直球を捉え、右前へ適時打を放った。「１点でも多くないと、しんどい球場なのでよかったです」。中盤に得点を重ねて試合の流れを引き寄せ、２３年にマークしていた自己最多の