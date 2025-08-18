中京2R・新馬戦（ダート1400メートル）は、米国産の2番人気キーンセンス（牡＝松永幹、父マニングス）が好位から力強く抜け出し、初陣Vを飾った。坂井は「返し馬から走りっぷりが良く、レースもスムーズ。いいセンスがあると思います」と称えた。松永幹師は「まだ幼くて集中力が続かないところがある。（最後まで）余力はあったし上手に走ってくれた」と勝利をかみしめた。