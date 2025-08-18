「中日４−５ＤｅＮＡ」（１７日、バンテリンドーム）ＤｅＮＡ・藤浪は己を信じて腕を振った。２０２２年９月２３日の広島戦以来、１０５９日ぶりに立った日本球界のマウンドで、５回５安打１四球５奪三振の１失点。勝利投手の権利を得て降板した直後、１球で追い付かれ、３年ぶりの白星は消えたが、表情には確信がにじんだ。「ストライク先行でどんどん勝負できたことは良かった」。最速１５６キロの直球を軸にカットボール