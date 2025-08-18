「楽天５−７日本ハム」（１７日、楽天モバイルパーク）選手層の厚さが誇りだ。応えてくれる選手たちに、日本ハム・新庄監督の直感もさえ渡る。「最初７番ぐらいだったんですけど、球場に来るタクシーで『矢沢くん、４番にしない？』って。降りてきた。じゃあ、５番にしますかって」。ひらめきのクリーンアップ起用。勝負強い好打で連勝を導いた。１点リードで迎えた三回。１死一、二塁で矢沢が打席に向かう。主力の郡司から