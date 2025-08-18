「全国高校野球選手権・３回戦、東洋大姫路３−２西日本短大付」（１７日、甲子園球場）３回戦４試合が行われ、東洋大姫路が西日本短大付を３−２で下し、２０１１年以来１４年ぶりの８強入りを決めた。元阪神・桧山進次郎氏を名前の由来に持つ、白鳥翔哉真（ひやま）外野手（３年）が勝ち越し＆決勝の適時打をマーク。沖縄尚学は２年生エース左腕・末吉良丞投手が延長十一回を一人で投げきり、仙台育英に５−３で勝利。横浜は