「全国高校野球選手権・３回戦、横浜５−０津田学園」（１７日、甲子園球場）九回、横浜（神奈川）の攻撃中。打席へ立つ準備をした織田翔希投手（２年）は村田浩明監督（３９）と肩を並べて言葉を交わした。「（奥村）頼人に代わるか？」。指揮官の言葉に珍しく“反抗”。「代えないでください」。己の欲のためではない。チームを勝利に導くため。いつだって、そうだ。自己最速に迫る１５１キロを記録したが、長いイニングを