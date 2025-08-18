◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）制後初の危機巨人は東京Ｄでの阪神３連戦に○●●。今年このカードは６勝１５敗となったが、球場別に甲子園３勝６敗の東京Ｄ３勝９敗。５２年のフランチャイズ（本拠地）制後、ホームでの阪神戦に９敗は、過去６度あった８敗を上回る最多敗戦になった。村上に完封負けを喫した１６日に続き、得点は５回に打った丸のソロによる１点だけ。この一発で才木に対する