◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）巨人の天敵に一矢報いたのは、汚名返上に燃える丸だった。３点を追う５回先頭、５球目の高め１４９キロ直球を右翼席上段まで運んだ。「しっかり、いちスイングで前に飛ばすことができた」と納得の４号ソロ。２４年８月３１日（甲子園）の初回以来、３６イニングぶりとなる才木からの得点をチームにもたらした。何としても打ちたかった。４回２死一、三塁の守備で