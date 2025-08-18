中京3R・新馬戦（芝1600メートル）は、矢作厩舎からデビュー第1号となったコントレイル産駒のスウィッチインラヴ（牝）が、きっちり差し切った。好スタートを決め、道中は2番手を追走。逃げたメイクワンズデイをゴール前で鼻差捉え、1番人気に応えた。坂井は「矢作厩舎でコントレイル産駒の初戦を無事に勝てて良かった。調教でも少し見せていた難しいところがあったので、次に向けて修正していければ」と評価した。