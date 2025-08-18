◇セ・リーグ阪神3―1巨人（2025年8月17日東京D）阪神・岩崎は腰の疲労による離脱から復帰後初登板で今季24セーブ目を挙げた。3―1の9回、8月1日のヤクルト戦以来となるマウンドへ。先頭から連打で一、二塁を招いたが、「切り替えて、0点だったので良かった」。代打・増田大のバント失敗を経て、1死一、二塁から丸を二飛、最後は代打・坂本を空振り三振に料理した。プロ野球新記録の40試合連続無失点を達成した石井には