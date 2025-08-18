イギリスでは日本に勝利し、戦争が終結してから80年となることを記念する式典が各地で開かれました。旧日本軍の捕虜となった元イギリス兵の遺族は「戦争に勝者はいない」と話しました。対日勝利を記念する式典は、15日を前後してイギリス各地で行われました。15日には、イギリス南東部で2010年に亡くなった元イギリス兵のアーサー・ティザリントンさんらを追悼する式典が開かれ、娘のジル・ジョーンズさんが参加しました。シンガポ