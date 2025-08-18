ＳｎｏｗＭａｎ向井康二（３１）と俳優・中村蒼（３４）が、１０月期のＴＢＳ系連続ドラマ「フェイクマミー」（金曜、後１０・００）に出演することが１７日、分かった。いずれも主演に密接に関わる重要な役どころで向井はベンチャー企業の副社長役を、中村は自身初の小学校教師役に挑む。「フェイクマミー」は波瑠と川栄李奈のＷ主演。東大卒の花村薫（波瑠）が、高校中退の元ヤンでシングルマザーでもあるベンチャー企業社