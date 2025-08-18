「オリックス７−６西武」（１７日、京セラドーム大阪）オリックスは３人の猛者が超劇的なサヨナラ勝ちをブン取ってみせた。大量６点を追った中、まずは太田が五回「６点差あったから逆に思い切って打てた」とプロ７年目で初の満塁弾で反撃ののろしを上げると、六回に中川が同点２ラン。そして最後は同点の延長十二回、広岡がプロ１０年目で初のサヨナラ弾を左翼席に叩き込み、激戦にトドメを刺した。今季最大だった６点差を