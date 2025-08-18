米韓両軍の「乙支フリーダムシールド」の事前演習で待機する戦車＝2022年8月、韓国北部・坡州市（聯合＝共同）【ソウル共同】米韓両軍は18日、朝鮮半島有事を想定した大規模な合同軍事演習「乙支フリーダムシールド（自由の盾）」を、28日までの日程で開始する。6月発足の李在明政権下では初めて。韓国軍からは過去と同水準の約1万8千人が参加予定だが、約40件の野外機動訓練のうち、ほぼ半数を9月に分散して行う。北朝鮮との